15 novembre 2018

Cina e USA hanno fatto ripartire i negoziati di alto livello sul commercio dopo il consenso raggiunto da Xi Jinping e Donald Trump nella telefonata di inizio mese. I due presidenti si incontreranno tra due settimane a margine del G20 in Argentina.

La Cina e gli Stati Uniti hanno fatto ripartire i negoziati di alto livello sul corposo dossier commerciale: l'ultima conferma sul punto è giunta dal portavoce del ministero del Commercio Gao Feng.

Secondo la fonte, le parti sono in "stretto contatto" per consolidare il consenso raggiunto da Xi Jinping e Donald Trump nella telefonata di inizio mese. I due presidenti si incontreranno tra due settimane a margine del G20 in Argentina.

Il vicepresidente americano Mike Pence ha detto al Washington Post che gli Stati Uniti potrebbero trovare l'accordo a Buenos Aires, ma la Cina deve offrire concessioni sul trasferimento di tecnologia, furto di proprietà intellettuale e altre importanti questioni: la portavoce del ministero degli Esteri Hua Chunying ha osservato che non era chiaro se la posizione di Pence fosse dell'amministrazione Trump o a titolo personale. Washington, tuttavia, dovrebbe "rispettare sovranità, sicurezza e interesse allo sviluppo della Cina, così come il passo di sviluppo deciso dal popolo cinese", ha aggiunto.

