Questo contenuto è stato pubblicato il 3 agosto 2018 20.33 03 agosto 2018 - 20:33

"Ho diritto alla libertà d'espressione". Sono state le ultime parole si Sun Wenguang, 84 anni, ex docente cinese di fisica all'università di Shandong arrestato in diretta mentre rilasciava un'intervista all'emittente Voice of America nella sua casa.

Poi la linea è stata interrotta. E da mercoledì, quando la polizia ha fatto irruzione nell'appartamento, non si hanno più notizie dell'anziano professore, noto tra l'altro per le sue posizioni critiche nei confronti del governo di Pechino.

Sun stava rispondendo alle domande dell'intervistatore quando ha esclamato improvvisamente che alcuni agenti avevano fatto irruzione nella sua abitazione, nella città orientale di Jinan. Poi l'esclamazione sul suo diritto di parola e null'altro.

