Questo contenuto è stato pubblicato il 16 marzo 2018 21.27 16 marzo 2018 - 21:27

Il presidente cinese Xi Jinping avrà domani il suo secondo mandato quinquennale al vertice della Repubblica popolare, carica che potrebbe tenere a vita dopo la rimozione dalla Costituzione del limite dei due mandati di fila.

Il Congresso nazionale del popolo, l'assemblea legislativa annuale, provvederà alla sua elezione iniziando la prima delle tre giornate in cui i quasi 3.000 delegati dovranno riempire le caselle degli incarichi governativi, tra ministeri e agenzie.

Sempre domani è in programma il voto sulla vice presidenza che andrà, secondo le attese della vigilia, ad appannaggio di Wang Qishan, l'ex capo dell'Anticorruzione e strettissimo alleato di Xi, che sarà richiamato in servizio dopo il pensionamento dal Partito comunista cinese dello scorso ottobre per limiti d'età. A 69 anni, quindi, Wang dovrebbe ritornare al centro della politica cinese, trasformando la posizione di portata finora quasi rappresentativa in una di potere reale.

Domenica, invece, in calendario c'è tra le altre cose la scelta del premier con la conferma di Li Keqiang, mentre lunedì ci sono vice premier, ministri e il governatore della Banca centrale cinese (Pboc).

