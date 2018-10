Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

8 ottobre 2018 - 08:53

L'ex capo dell'Interpol Meng Hongwei indagato in Cina per tangenti.

Meng Hongwei, dimessosi ieri dalla presidenza dell'Interpol, è ufficialmente indagato in Cina per aver "intascato tangenti" e per essere sospettato di "aver violato le leggi".

Lo annuncia una nota del ministero di Pubblica sicurezza di cui Meng era vice ministro dal 2004.

