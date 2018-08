Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 agosto 2018 15.45 20 agosto 2018 - 15:45

La Cina ordina alle sue banche di aprire i rubinetti del credito per finanziare progetti infrastrutturali e nelle esportazioni, in quello che è un nuovo tentativo di Pechino di rassicurare su una possibile guerra commerciale fra Stati Uniti e Cina.

Secondo quanto riporta il Financial Times, la China Banking and Insurance Regulatory Commission ha chiesto alle banche di appoggiare i progetti per le infrastrutture e le aziende alle prese con ''difficoltà temporanee'' in modo da ''promuovere l'occupazione e stabilizzare gli scambi commerciali esteri e gli investimenti''.

Neuer Inhalt Horizontal Line