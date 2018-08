Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 25 agosto 2018 8.10 25 agosto 2018 - 08:10

Tragedia in Cina. Almeno 18 persone sono rimaste uccise in un incendio scoppiato in un albergo a 4 stelle ad Harbin, nel nordest del Paese. Ne ha dato notizia la tv China Global Television.

Secondo il media, circa un centinaio di vigili del fuoco e soldati sono stati impegnati nelle operazioni spegnimento delle fiamme, durate oltre quattro ore. Non sono ancora note le cause che hanno provocato l'incendio.

