Questo contenuto è stato pubblicato il 11 settembre 2018 7.47 11 settembre 2018 - 07:47

L'amministrazione di Donald Trump sta valutando sanzioni contro funzionari e società cinesi per la detenzione in campi di internamento di centinaia di uiguri, minoranza turcofona musulmana concentrata nella regione occidentale dello Xinjiang.

Lo scrive il New York Times.

Sarebbe la prima volta che il governo del tycoon prende misure contro Pechino per i diritti umani. La discussione sarebbe in corso da mesi ma avrebbe subito una accelerazione due settimane fa su richiesta di membri del Congresso. Al vaglio ci sarebbero anche limiti alla vendita a Pechino di tecnologie americane per la sorveglianza utilizzate contro gli uiguri.

