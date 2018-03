Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 marzo 2018 17.30 20 marzo 2018 - 17:30

Il presidente Xi Jinping ha chiuso i 16 giorni di Congresso nazionale del popolo con la chiamata alla mobilitazione per il "grande rinnovamento della nazione cinese". L'unità - ha detto - è la via per costruire un "grande e moderno Paese socialista".

Le sessione del parlamento cinese ha fra l'altro rivisto gli assetti istituzionali dando a Xi Jinping anche la possibilità della carica a vita.

Il presidente ha espresso la volontà ai quasi 3000 delegati nella Grande sala del popolo di espandere l'influenza sul fronte domestico e internazionale, tra sfide e opportunità senza precedenti avendo per obiettivo al 2050 "un prospero e forte, democratico e culturale, armonioso e meraviglioso, moderno Paese socialista", dotato di forze armate di "prim'ordine".

Xi ha messo in guardia Usa e Taiwan dopo il varo del Taiwan Travel Act firmato la scorsa settimana dal presidente Donald Trump che rafforza i legami anche a livello diplomatico mandando su tutte le furie Pechino che ha accusato Washington della violazione del principio della "Cina unica".

È aspirazione comune "dei figli e delle figlie della nazione cinese tutelare la sovranità nazionale e l'integrità territoriale realizzando la riunificazione completa alla madrepadria": ogni azione per dividere la Cina "è destinata a fallire e a fronteggiare la condanna della gente e la punizione della storia".

