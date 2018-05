Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

"Si tratta di informazioni tanto malevoli quanto infondate": Monica Bellucci smentisce il sito Mediapart, che aveva scritto giorni fa di una richiesta del fisco francese alle autorità elvetiche di informazioni bancarie sui beni dell'attrice in Svizzera.

"Smentisco queste informazioni" ha fatto sapere l'attrice in un comunicato, aggiungendo: "anche se le mie attività professionali si svolgono essenzialmente al di fuori della Francia, ho scelto la residenza francese. E pertanto, pago le tasse in Francia. In occasione dell'ultima verifica della mia situazione fiscale, ho trasmesso al fisco tutti gli elementi di informazione richiesti e necessari per chiarire questo punto. Sono completamente in regola con i miei obblighi nei confronti della Francia".

La Bellucci, 53 anni, condanna la diffusione di informazioni che "prendono a pretesto una procedura strettamente tecnica per agitare a mie spese il fantasma dell'evasione fiscale".

Secondo Mediapart, il Tribunale federale (TF) avrebbe autorizzato la trasmissione in Francia di informazioni bancarie sui beni dell'attrice. Parigi le aveva richieste nel 2015, in merito alle dichiarazioni dei redditi del 2011 e 2012 e delle patrimoniali 2011 e 2013, secondo quanto si apprende. Stando sempre a Mediapart, l'amministrazione francese sospettava l'attrice di "risiedere in Francia nonostante abbia dichiarato una residenza fiscale britannica, e di dissimulare introiti imponibili in Francia tramite una società basta alle Isole Vergini".

