Questo contenuto è stato pubblicato il 16 febbraio 2018 18.16 16 febbraio 2018 - 18:16

Brad e Jennifer sono di nuovo single e i fan sperano nella sognata "réunion" di una delle coppie più famose di Hollywood.

La 49enne Aniston si è separata dal secondo marito Justin Theroux, di tre anni più giovane. I due, che stavano insieme dal 2012 dopo aver lavorato assieme in "Wonderlust", non hanno figli. Brad, che aveva lasciato Jennifer nel 2005 dopo aver conosciuto Angelina Jolie sul set di "Mr and Mrs Smith", è stato a sua volta mollato dalla superstar di "Lara Croft" nel 2016: da allora, almeno pubblicamente, è solo.

L'annuncio di Jennifer e Justin, sposati nel 2015 e adesso ufficialmente "scoppiati" pur restando intatti "l'amore e il rispetto reciproco", ha scatenato i fan su Twitter, e c'è chi ha ricordato lo scoop di Entertainment Tonight del marzo 2017 che aveva scritto che Pitt e la diva di "Friends" erano "tornati in contatto" e si erano scambiati messaggini sui cellulari dopo il divorzio di lui dalla Jolie.

"Sono amici. Sono stati sempre amici anche se con alti e bassi", aveva detto la fonte. Ma non è forse un po' prematuro e azzardato auspicare un "Brad and Jen 2.0"? Nel novembre 2016 Jennifer si era aperta con i media sul fatto di esser stata "umiliata" dal divorzio da Brad. "Lui a sua volta sa benissimo che è duro passare attraverso una separazione ma non è affatto felice che il suo nome venga di nuovo accoppiato a quello di lei", ha detto un'altra fonte a HollywoodLife. Ma a giugno, in piena terapia post divorzio, Pitt l'aveva finalmente contattata: "Jen, perdonami se ti ho spezzato il cuore".

Ora l'unico punto fermo è il comunicato diffuso a Hollywood che rivela che Jen e Justin, lui al primo matrimonio, si sono lasciati alla fine dell'anno scorso e che l'annuncio di oggi è stato fatto per evitare "speculazioni" da parte dei tabloid. Alla fine del 2017 Jen e Justin avevano passato l'ultimo dell'anno insieme a Cabo San Lucas in Messico. Una vacanza tropicale in cui gli amici Jason Bateman e la moglie Amanda Anka avevano vanamente tentato di convincerli a restare sposati. Adesso tutto è in mano agli avvocati, ma a quanto pare, almeno dal punto di vista della sua immensa fortuna, Jen ha poco da temere. C'è un accordo prematrimoniale a prova di bomba, negoziato fino all'ultimo dettaglio, ha appreso US Weekly: "Justin non ha modo di contestarlo. Grazie al 'pre-nup' la fortuna delle dieci stagioni di 'Friends' è al sicuro".

