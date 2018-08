Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 8 agosto 2018 21.20 08 agosto 2018 - 21:20

Il film di Alice Rohrwacher "Lazzaro Felice" sarà presente alla 56esima edizione del New York Film Festival che si terrà dal 28 settembre al 14 ago.

"Lazzaro Felice" (in uscita su Netflix) è stato anche presentato a Cannes dove è stato premiato per la migliore sceneggiatura.

Quest'anno, al festival che si svolge al Lincoln Center parteciperanno trenta film da 22 paesi, tra questi anche "La Flor", della durata di quasi 14 ore, diretto dall'argentino Mariano Llinàs, e già in concorso alla 71esima edizione del festival di Locarno.

Il film scelto per la serata di apertura è "The Favourite" di Yorgos Lanthimos, mentre il pezzo forte sarà "Roma" (sempre in uscita su Netflix) di Alfonso Cuarón. In chiusura "At Eternity" di Julian Schnabel.

Neuer Inhalt Horizontal Line