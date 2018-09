Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 6 settembre 2018 21.29 06 settembre 2018 - 21:29

L'attore in una foto di tre anni fa.

Burt Reynolds è morto a 82 anni in Florida. Lo scrivono diversi media americani.

L'attore, tra gli altri famoso per film come Boogie Nights-L'altra Hollywood, ha avuto un arresto cardiaco mentre si trovava nella sua abitazione ed è poi morto in ospedale. Con lui c'era la famiglia.

