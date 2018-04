Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

8 aprile 2018

Tra gli oggetti messi all'asta anche un carro romano usato per "Il Gladiatore" e perfettamente funzionante: è stato venduto a 65 mila dollari australiani.

Cimeli del cinema sono andati all'asta da Sotheby's Australia.

Un violino italiano di 128 anni che Russell Crowe ha imparato a suonare in pochi mesi prima di recitare nel film di guerra "Master and Commander", raro strumento di Leandro Bislach, è stato venduto per 104.000 mila dollari.

E un abito di quel film, indossato da Crowe, è stato venduto a 115.000 dollari australiani. L'asta, intitolata "The Art of Divorce", ha avuto luogo nel 54/mo compleanno dell'attore.

L'asta è servita a finanziare le spese di divorzio dalla ormai ex moglie, l'attrice Danielle Spencer. Dei 227 lotti, tra oggetti personali e cimeli cinematografici, venduti all'asta, 192 sono stati acquistati e l'attore ha raccolto l'equivalente di 2,8 milioni di dollari americani. Tra gli oggetti un carro romano usato per "Il Gladiatore" e perfettamente funzionante: è stato venduto a 65 mila dollari australiani.

