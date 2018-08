Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 14 agosto 2018 20.31 14 agosto 2018 - 20:31

Cinque università svizzere figurano nella Top 100 per il 2018 dei migliori atenei del mondo stilata dall'Università Jiaotong di Shanghai e sempre dominata dagli istituti americani, Harvard in testa.

Il Politecnico federale (ETH) di Zurigo mantiene il 19esimo posto e si conferma la migliore alta scuola dell'Europa continentale.

Seguono le università di Zurigo (54esima) e Ginevra (59esima), il Politecnico federale di Losanna (EPFL, 81esimo) e l'Università di Basilea, entrata per la prima volta in questa classifica l'anno scorso. Le università di Berna e di Losanna figurano tra il 101esimo e il 150esimo posto, senza indicazione precisa, come l'Università degli Studi di Milano (prima italiana), quella di Friburgo tra il 301esimo e il 400esimo.

I primi dieci posti sono tutti occupati da università americane salvo due, le britanniche Cambridge (terza) e Oxford (settima). Harward domina la classifica per il 16esimo anno consecutivo, davanti a Stanford.

L'Academic Ranking of World Universities della Jaotong university di Shanghai dal 2003 premia le migliori 500 università del mondo. Vengono esaminati 1'300 atenei basandosi una serie di criteri che vanno dalle pubblicazioni scientifiche allo staff accademico ai premi vinti da ricercatori ed ex studenti.

http://www.shanghairanking.com/ARWU2018.html

