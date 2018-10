Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Il gruppo chimico basilese Clariant ha realizzato nei primi nove mesi del 2018 un fatturato di 4,99 miliardi di franchi, in progressione del 6% rispetto all'anno scorso sia in valuta locale, sia a tassi di cambio costanti.

Nel terzo trimestre la crescita è rallentata al 2% a causa di effetti valutari sfavorevoli: tra luglio e settembre Clariant ha registrato un volume d'affari di 1,61 miliardi. Calcolata in valute locali la progressione delle vendite risulta del 5%, grazie in particolare alla buona performance delle divisioni Care Chemicals e Natural Resources.

Anche la redditività operativa ha subito una decelerazione, con un risultato operativo lordo (EBITDA) al netto delle componenti non ricorrenti in crescita del 3% a 241 milioni di franchi, mentre il relativo margine è rimasto stabile al 15,0%.

I dati annunciati oggi sono leggermente inferiori alle aspettative degli analisti consultati dall'agenzia finanziaria AWP, che avevano pronosticato per il periodo in rassegna un fatturato di 1,63 miliardi e un EBITDA di 247 milioni. Clariant non ha fornito informazioni concernenti gli utili.

Il management del gruppo ha riaffermato le proprie ambizioni per l'insieme dell'esercizio in corso che puntano a una crescita, peraltro non quantificata, di fatturato, EBITDA e flusso di cassa operativo, esclusi gli effetti non ricorrenti.

