Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 25 luglio 2018 8.03 25 luglio 2018 - 08:03

Utile netto in aumento per Clariant

Clariant ha realizzato un utile netto in progressione del 38% a 211 milioni di franchi nei primi sei mesi dell'anno. Le vendite del gruppo chimico basilese sono aumentate in tutti i settori di attività e nella maggior parte delle regioni, afferma la società.

Il fatturato è salito del 7% in divise locali e dell'8% in franchi raggiungendo i 3,39 miliardi. Tutte le divisioni hanno contribuito a questo risultato, in particolare Catalysis e Care Chemicals.

L'Ebitda, corretto dagli effetti non ricorrenti, è cresciuto del 9% a 524 milioni. Il corrispondente margine è progredito di 0,1 punti a 15,5%, grazie soprattutto al miglioramento delle redditività della divisione Care Chemicals.

Il fatturato supera le previsioni di AWP, ma gli analisti erano più ottimisti quanto alla redditività. Per il 2018, il gruppo prevede una crescita in divise locali, una progressione delle liquidità e un miglioramento dell'Ebitda e del margine corrispondente, precisa un comunicato.

Neuer Inhalt Horizontal Line