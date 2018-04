Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Clariant ha iniziato positivamente il 2018. Nel primo trimestre del 2018 il produttore basilese di specialità chimiche ha aumentato il fatturato del 7% a 1,72 miliardi di franchi.

Al netto degli effetti straordinari, l'utile operativo a livello Ebitda è salito anch'esso del 7% a 268 milioni di franchi nei primi tre mesi dell'anno, indica Clariant in una nota odierna.

Tutte le divisioni hanno aumentato le vendite nel corso del periodo in esame. Il gruppo con sede a Muttenz (BL) sottolinea inoltre l'ottimo risultato conseguito dalle unità Catalysis (catalizzatori) e Care Chemicals, che fornisce componenti per cosmetici, prodotti di pulizia e soluzioni industriali.

In progressione anche tutte le regioni di vendita, in particolare l'Asia, dove il fatturato è aumentato del 15% in valute locali. Molto positivi anche i risultati ottenuti in America latina (+11%), mentre si registra una crescita meno elevata in Europa (+2%).

In base alle cifre positive dei primi tre mesi del 2018, Clariant si attende di proseguire la crescita anche nel resto dell'anno in esame, senza fornire previsioni in termini di fatturato e utile.

