Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 11 aprile 2018 8.34 11 aprile 2018 - 08:34

Clariant prevede una forte crescita delle sue attività in Cina. Il produttore basilese di specialità chimiche punta, entro il 2021, a raddoppiare il fatturato realizzato in questo paese nel 2015.

Lo scorso anno le vendite sono cresciute del 13% in Cina, ha indicato in una nota odierna la multinazionale renana, precisando che il paese in questione occupa un posto importante nella crescita del gruppo Clariant, anche in considerazione della rapida progressione registrata negli ultimi tempi.

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.