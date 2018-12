Claude Nicollier: Svizzera deve fare di più per proteggere il clima

La Confederazione deve fare di più nel campo della protezione climatica: lo afferma Claude Nicollier, l'unico svizzero ad essere stato nello spazio, in un'intervista pubblicata oggi dal SonntagsBlick.

"La Svizzera non è il migliore esempio", afferma il fisico vodese. "Potremmo fare di più per portare il nostro contributo: altri paesi, soprattutto in Scandinavia, sono più in avanti". Secondo il 74enne bisogna in particolare puntare maggiormente sull'energia eolica, accettando anche gli inconvenienti a livello di paesaggio.

Per Nicollier la prima cosa che viene in mente quando si osserva la Terra dallo spazio è la bellezza del pianeta blu. E se si guarda il globo più da vicino si possono vedere anche le cicatrici delle ferite inferte dall'uomo: sono visibili le tracce degli incendi nelle foreste del Madagascar, dell'Indonesia, dell'Africa Centrale, del Sud America. Ci si rende così conto di quanto sia fragile il pianeta.

