Diverse decine di attivisti hanno manifestato oggi all'aeroporto di Zurigo in favore del clima. I presenti si sono sdraiati a terra, prima di sfilare tra i negozi dello scalo distribuendo volantini.

L'azione, rimasta pacifica, si è svolta in concomitanza con l'inizio delle vacanze scolastiche nel cantone. L'aeroporto era conoscenza della dimostrazione, che è stata tollerata in quanto non ha interferito con le operazioni di volo, ha indicato a Keystone-ATS il portavoce Philipp Bircher.

Secondo Stefan Oberlin, della polizia cantonale, i partecipanti sono stati circa 70. La manifestazione è iniziata alle 14.00 ed è durata solo pochi minuti. Il tutto si è tenuto in maniera tranquilla e ordinata.

Come si legge sul portale flugstreik.earth, l'obiettivo degli attivisti è di tenere a terra il maggior numero possibile di persone nel 2020. Per evitare il collasso ecologico, la società deve ripensare la mobilità e il traffico aereo deve essere immediatamente limitato, scrivono gli ambientalisti.

A causa dell'inizio delle vacanze estive, oggi lo scalo zurighese era particolarmente popolato, con la presenza di oltre 100'000 viaggiatori.

