Clima: centinaia di studenti in sciopero a favore del clima

Studenti in sciopero per il clima

Centinaia di studenti e studentesse hanno incrociato oggi le braccia in diverse città della Svizzera per protestare contro il "fallimento della politica climatica".

In particolare, i giovani scesi in strada si lamentano della revisione della Legge sul CO2, affrontata lo scorso 10 dicembre al Consiglio nazionale, e poi bocciata al voto.

Scioperi simili si sono svolti oggi anche nelle scuole cantonali di Basilea, Berna, Zurigo e San Gallo. L'azione è stata organizzata da un movimento giovanile indipendente da partiti e associazioni, che prende ad esempio l'attivista svedese Greta Thunberg.

La camera del popolo, nell'ambito della revisione della Legge sul CO2 allo scopo di applicare gli Accordi sul clima di Parigi, ha deciso due settimane fa di non applicare nessuna tassa sui biglietti aerei e aumentare di al massimo 8 centesimi al litro la benzina dal 2030. Inoltre, non ha fissato un tetto massimo di emissioni in Svizzera.

A Berna oltre 1000 studenti hanno partecipato allo sciopero, indica un corrispondente dell'agenzia Keystone-ATS presente sul posto. Tra i dimostranti anche diversi bambini.

A San Gallo si sono radunati invece tra 300 e 400 liceali. Il direttore della scuola cantonale sangallese, Marc König, ha mostrato comprensione nei confronti dell'azione degli alunni, anche se in linea di principio non era favorevole a scioperi.

