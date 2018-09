Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 10 settembre 2018 21.54 10 settembre 2018 - 21:54

"Mantenere il riscaldamento del nostro pianeta sotto i 2 gradi è essenziale per la prosperità globale, per il benessere delle persone e la sicurezza delle nazioni.

Ecco perché nel settembre 2019 convocherò un vertice sul clima, per portare l'azione in cima all'agenda internazionale": lo ha detto il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres.

"Oggi - ha aggiunto - annuncerò la nomina di Luis Alfonso de Alba, un leader molto rispettato" nel settore, "come mio inviato speciale per guidare i preparativi".

Guterres ha precisato che gli sforzi di de Alba andranno a completare quelli dell'inviato speciale per l'azione sul clima, Michael Bloomberg. Il segretario Onu ha precisato che il vertice "si concentrerà sulle aree al centro del problema, come i settori che generano più emissioni". Oltre ad offrire l'opportunità a leader e partner di mostrare azioni reali e la loro ambizione.

"Voglio sapere come fermeremo l'aumento delle emissioni entro il 2020 e come raggiungeremo emissioni zero entro la metà del secolo", ha continuato, sottolineando che bisogna che "città e stati passino dal carbone al solare e all'eolico". Servono poi "maggiori investimenti e innovazione sull'efficienza energetica e le tecnologie rinnovabili, catene di approvvigionamento alimentare sostenibili che riducano le perdite e gli sprechi, lo stop della deforestazione. Ed è necessario che l'industria del petrolio e del gas rendano i loro piani aziendali compatibili con gli obiettivi di Parigi". E ancora: bisogna "accelerare rapidamente il trend del finanziamento 'verde' da parte di banche e assicurazioni, incoraggiare l'innovazione negli strumenti finanziari e di debito per rafforzare la capacità di recupero di nazioni vulnerabili come i piccoli stati insulari e rafforzare le loro difese contro il riscaldamento climatico". "E voglio vedere - ha concluso - i governi che adempiono al loro impegno di mobilitare 100 miliardi di dollari all'anno per l'azione sul clima".

