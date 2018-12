Questo contenuto è stato pubblicato il 2 novembre 2018 11.00 02 novembre 2018 - 11:00

Quello concepito dalla start-up svizzera Climeworks è il primo impianto industriale in grado di catturare e sfruttare il CO2 presente nell'atmosfera. Un'innovazione che trasforma l'anidride carbonica in una preziosa risorsa.

L'impianto, inaugurato nel giugno 2017, è stato installato sul tetto dell'inceneritore di Hinwil (canton Zurigo). Grazie a dei filtri speciali, il CO2 viene separato dalle altre molecole presenti nell'aria, ciò che contribuisce alla riduzione dei gas a effetto serra presenti nell'atmosfera.

Ogni modulo (in totale sono 18) può aspirare fino a 50 tonnellate di CO2 all'anno, il doppio rispetto a un ettaro di bosco.



Come spiega Louise Charles, responsabile della comunicazione di ClimeworksLink esterno, l'anidride carbonica può essere convogliata in serre per stimolare la crescita di verdura. Può anche essere utilizzata nell'industria alimentare e delle bevande, nel settore energetico e nell'industria automobilistica.



