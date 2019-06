Una commissione federale ad hoc sarà creata per promuovere la qualità dell'assistenza sanitaria. Oggi il Consiglio nazionale ha eliminato le ultime divergenze - minori - concernenti la pertinente riforma legislativa che riguardavano in particolare il finanziamento.

Da anni si discute su come migliorare la qualità dell'assistenza sanitaria. In particolare, ciò riguarda il finanziamento di programmi di qualità. Tali programmi aiutano gli ospedali e i medici a migliorare i loro processi di cura in modo da evitare errori.

In merito ai compiti della futura commissione federale, essa dovrebbe incaricare terzi di sviluppare nuovi indicatori di qualità e realizzare studi e programmi. I costi verrebbero sostenuti in parti uguali dalla Confederazione, dai Cantoni e dagli assicuratori.

Il dossier è pronto per le votazioni finali.

Neuer Inhalt Horizontal Line