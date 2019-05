I grandi predatori, in particolare il lupo, devono poter essere abbattuti più facilmente in Svizzera.

Nonostante la minaccia di un referendum, il Consiglio nazionale ha adottato oggi la revisione della Legge federale sulla caccia e nel farlo ha mostrato di "avere il grilletto più facile" rispetto al Consiglio degli Stati. Il popolo dovrebbe avere l'ultima parola.

Sin dalla sua riapparizione nel 1995, lo status del lupo in Svizzera ha suscitato parecchie discussioni ed è stato spesso un tema alle sessioni delle Camere federali. La normativa che lo protegge è già stata adattata, ma il Parlamento non ha smesso di fare pressione per inasprire i toni.

Di fronte alla svolta della nuova riforma, i gruppi per la tutela della natura hanno già minacciato di indire un referendum. Alla Camera del popolo, dopo la bocciatura (con 126 voti a 58) della richiesta di rinvio del dossier al Consiglio federale, la sinistra ha ripetutamente cercato, invano, di limitare la portata del progetto di modifica.

