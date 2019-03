Il progetto volto a migliorare gli attuali strumenti destinati a rafforzare l'integrazione nel modo del lavoro di giovani e malati psichici che rischiano di finire in invalidità ha superato oggi lo scoglio del Consiglio nazionale. Il dossier va agli Stati.

A rimanere insoddisfatta è stata la sinistra, che al voto finale si è astenuta in massa (133 voti a favore, 0 contrari e 55 astenuti). Il motivo? La decisione del plenum, osteggiata anche dal consigliere federale Alain Berset, di ridurre dal 40 al 30% la rendita per figli nell'ambito dell'Assicurazione invalidità (AI) per incentivare maggiormente a lavorare i genitori con numerosa prole. Il campo rosso-verde si è detto contrario a questa misura che giudica "vergognosa" poiché rischia di creare difficoltà finanziarie a molte famiglie.

La maggioranza del plenum (UDC, PLR, con l'appoggio di diversi PPD e PBD) ha giustificato questo provvedimento con la necessità di risparmi - si calcola 112 milioni per l'AI e 72 milioni per l'AVS - alla luce del debito dell'assicurazione invalidità che, seppur in diminuzione, sfiora ancora gli undici miliardi. Con questa decisione, la maggioranza ha ripescato un'idea che figurava in una revisione precedente dell'AI poi bocciata dal parlamento.

