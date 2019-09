È in pieno svolgimento al Consiglio nazionale il dibattito sull'iniziativa popolare che chiede un congedo paternità di quattro settimane e il controprogetto indiretto che ne prevede "solo" due: una pausa da far valere dai neo papà nei sei mesi seguenti la nascita.

Le discussioni dovrebbero protrarsi anche nel pomeriggio, tenuto conto delle numerose proposte di minoranza, inoltrare in particolare dal campo rosso-verde (ma anche dai Verdi liberali).

A nome della commissione, Philipp Kutter (PPD/ZH) ha ammesso che la situazione attuale non è più soddisfacente e che bisogna tenere conto dell'evoluzione della società. Un congedo paternità di due settimane rappresenta a suo avviso un segnale positivo lanciato ai giovani padri, affinché anche loro s'impegnino nella cura dei figli.

Il congedo di due settimane, ha spiegato, è flessibile e, soprattutto, sostenibile per la maggior parte delle piccole e medie imprese. Il costo di una simile soluzione, coperto dalle indennità per perdita di guadagno (IPG), sarebbe sopportabile: 229 milioni di franchi.

La commissione preparatoria raccomanda quindi di bocciare l'iniziativa e di optare per il controprogetto indiretto già accolto dal Consiglio degli Stati. Prima di giungere a un voto definitivo, il plenum sarà in ogni caso chiamato ad esprimersi su tutta una serie di proposte inoltrate da varie minoranze: dalla non entrata nel merito dell'UDC (soprattutto per motivi di costi e burocratici), a diverse varianti che chiedono un congedo paternità di 4 e 8 settimane.

Il campo rosso-verde e verde-liberale perorerà in aula un congedo parentale di lunghezza variabile - da 38 a 52 settimane - destinato sia alle madri che ai padri. Per Mathias Reynard (PS/VS), si tratta di elaborare un vero congedo per i genitori che non accolli alla sola madre tutto il peso della cura dei figli.

Queste soluzioni avrebbero comunque un costo ben maggiore (da 1,6 miliardi a 3,4 miliardi) rispetto al compromesso raggiunto in commissione, come ha avvertito Kutter.

