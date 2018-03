Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 15 marzo 2018 16.05 15 marzo 2018 - 16:05

Per 95 voti a 91 e 7 astensioni, il Consiglio nazionale ha bocciato oggi una mozione di Jean-Luc Addor (UDC/VS) per vietare il finanziamento delle moschee da parte di Stati esteri che non rispettano i diritti umani o sono sospettati di sostenere gruppi terroristici.

Numerosi luoghi di culto musulmani e altri centri islamici di qualsiasi genere sono finanziati, se non direttamente perlomeno indirettamente, da Stati che notoriamente sostengono gruppi terroristici, non rispettano i diritti umani e cercano di diffondere un Islam fondamentalista e politicizzato, ha rilevato l'autore della mozione. Addor ha citato l'esempio del museo delle civilizzazioni dell'Islam a La Chaux-de-Fonds (NE), da tempo al centro di polemiche.

La ministra della giustizia, Simonetta Sommaruga, si è detta cosciente dei rischi che l'estremismo religioso comporta per la sicurezza interna e la pace religiosa in Svizzera. A suo avviso esistono però già diverse basi legali per contrastare il fenomeno. La mozione riguarda inoltre solo le comunità musulmane e secondo il governo bisogna evitare di sospettarle in modo generalizzato. Esse devono beneficiare della medesima libertà religiosa e di associazione accordata alle altre comunità, ha sottolineato la ministra.

