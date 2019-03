Sì a misure di prevenzione per impedire atti di violenza durante le manifestazioni sportive. Con 125 voti a 56 e tre astensioni, il Consiglio nazionale ha approvato oggi la nuova Convenzione del Consiglio d'Europa in materia. Il dossier va agli Stati.

Solo l'UDC si è schierata contro il progetto. "Non abbiamo bisogno di una nuova convenzione, ma di autorità svizzere che applichino le leggi esistenti", ha affermato Mauro Tuena (UDC/ZH). "Siamo di fronte a un documento - ha aggiunto - che non porta niente di positivo".

Quello che ci sorprende è che di solito l'UDC è favorevole a misure di repressione per chi non rispetta le regole, ha replicato Balthasar Glättli (Verdi/ZH). "Qui l'UDC ha visto la parola Europa e questo basta, ai loro occhi, a non sostenere la convenzione", ha proseguito. Rocco Cattaneo (PLR/TI) ha ricordato che la ratifica della convenzione non implica nessuna modifica della legge. Le organizzazioni sportive, quelle di tifosi e le compagnie di trasporto non dovranno accollarsi compiti supplementari.

Neuer Inhalt Horizontal Line