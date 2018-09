Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 18 settembre 2018 14.33 18 settembre 2018 - 14:33

Gli stranieri che a parole o con fatti sostengono il terrorismo o altre attività violente vanno espulsi senza indugio verso il loro Paese di origine oppure verso uno Stato terzo.

Lo chiede una mozione del gruppo UDC approvata oggi dal Consiglio nazionale per 113 voti a 64. Il dossier va agli Stati.

Il Consiglio federale aveva chiesto di respingere la mozione dal momento che è in preparazione tutta un nuovo arsenale per lottare contro le attività terroristiche in Svizzera.

Oltre alle misure già prese, la consigliera nazionale Simonetta Sommaruga ha dichiarato che provvedimenti verranno presentati al Parlamento nel 2019 mediante i quali s'intendono dare alle forze di polizia mezzi supplementari per contrastare gli estremisti.

