Essere previdenti in queste settimane di coronavirus va bene, ma non esageriamo.

È quanto deve aver pensato oggi la presidente del Consiglio nazionale, Isabelle Moret (PLR/VD), che all'inizio dei lavori ha chiesto alla consigliera nazionale Magdalena Martullo-Blocher (UDC/GR) di togliersi la mascherina protettiva.

"Mi ha detto che dovevo togliermi la maschera", ha dichiarato Martullo-Blocher (GR) all'agenzia di stampa Keystone-ATS. La deputata ha poi lasciato il plenum. Non ha ancora deciso se tornare in sala senza la maschera o rimanersene in disparte, ha spiegato un po' piccata la consigliera nazionale.

Sempre a Keystone-ATS, l'imprenditrice ha spiegato di aver voluto indossare una protezione per evitare eventuali contagi. Alcuni membri del consiglio figurano infatti tra i gruppi a rischio. Inoltre, vi è maggiore probabilità di contrarre il virus in sala, dove le persone siedono vicine per lunghi periodi di tempo. Martullo-Blocher trova che la decisione della presidente sia sbagliata: in fondo si tratta anche di una questione di libertà personale.

Neuer Inhalt Horizontal Line