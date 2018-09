Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Per poter riservare una corsia preferenziale alle automobili condivise, quindi incoraggiare il car sharing, sono necessarie carreggiate idonee, con almeno tre corsie.

Per questo motivo, un progetto sperimentale in tal senso sull'A2 a Chiasso/Brogeda non è possibile, indica oggi il Consiglio federale, rispondendo in un italiano maccheronico al consigliere nazionale Marco Romano (PPD/TI).

Nella sua domanda al Governo, il deputato ticinese si chiedeva se non fosse possibile anche in Ticino, per esempio alla dogana del Gaggiolo e a quella di Chiasso/Brogeda, un esperimento simile a quanto si intende fare da ottobre nei pressi di Ginevra.

Qui, infatti, per incoraggiare la condivisione delle vetture e favorire la fluidità del traffico sull'autostrada A411 che collega la regione francese di Annemasse (Alta Savoia) a Ginevra, alla dogana di Vallard è prevista (...) una corsia preferenziale per le automobili con almeno due passeggeri.

Quanto alla strada del Gaggiolo evocata da Romano, l'esecutivo precisa che la Confederazione non ha alcuna competenza in quest'ambito, trattandosi di una struttura cantonale.

