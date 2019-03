Gli strumenti procedurali delle autorità giudiziarie e amministrative devono essere adeguati anche alle criptovalute e non soltanto alle cose, ai crediti, ai diritti e ai dati informatici.

Ne è convinto il Consiglio nazionale che oggi ha approvato - con 99 voti contro 83 e 10 astenuti - una mozione in tal senso del consigliere nazionale Giovanni Merlini (PLR/TI).

Stando al testo del parlamentare ticinese, il Consiglio federale è incaricato di presentare un disegno di legge per l'adeguamento delle normative, affinché esse siano applicabili anche alle criptomonete. Per Merlini, è opportuno individuare le lacune del sistema di protezione contro gli abusi e mettere a disposizione delle autorità strumenti necessari per far fronte alla diffusione delle valute elettroniche.

Il Governo proponeva invece di respingere la mozione.

