Questo contenuto è stato pubblicato il 12 settembre 2018 16.34 12 settembre 2018 - 16:34

Continuano, al Consiglio nazionale, le discussioni sulla Legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS (RFFA).

Tra le misure già decise figura la proposta di innalzare almeno al 50% l'imposizione cantonale dei dividendi di investitori qualificati a livello cantonale. A livello federale si passerà dal 50% al 70%. In questo modo la Camera del popolo si è allineata a quanto deciso dagli Stati.

La sinistra ha chiesto invano di uniformare e innalzare questi tassi all'80% o al 90%. Lo scopo è correggere le disposizioni introdotte con la seconda riforma della fiscalità delle imprese e criticate anche dal Tribunale federale e dall'Ufficio federale di giustizia, ha spiegato Regula Rytz (Verdi/BE).

"Ma il popolo ha approvato questa riforma, che ha anche avuto un effetto dinamico sull'economia elvetica", ha replicato Thomas Matter (UDC/ZH). Per questo motivo, e per evitare un aumento della fiscalità e per motivi federalistici, l'UDC avrebbe voluto eliminare la soglia minima cantonale, che attualmente riguarda solo quattro cantoni.

Per non mettere in pericolo il fragile equilibrio del compromesso, la maggioranza ha, come detto, bocciato queste proposte allineandosi agli Stati. Pure respinte le altre proposte democentriste di riduzione delle imposte.

I dibattiti proseguono.

