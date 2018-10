Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 ottobre 2018 15.50 12 ottobre 2018 - 15:50

La Casa Bianca ha contattato Nancy Brinker, fondatrice della Susan G. Komen foundation, per chiederle se sarebbe disponibile ad essere nominata ambasciatrice Usa all'Onu in sostituzione della dimissionaria Nikki Haley.

Lo riferisce la Cnn citando una fonte repubblicana vicina al dossier.

Brinker aveva già superato le forche caudine del Senato quando fu nominata ambasciatrice in Ungheria e poi capo del protocollo al dipartimento di stato durante l'amministrazione di George W. Bush. Questo le potrebbe assicurare una rapida conferma, rendendola quindi una candidata forte, secondo la stessa fonte.

Brinker si dimise come amministratore delegato (ad) dalla Komen foundation nel 2012 dopo le polemiche per la decisione della fondazione di tagliare i fondi a Planned Parenthood, l'organizzazione non-profit che si batte negli Stati Uniti in favore della legislazione abortista, dell'educazione sessuale, dell'accesso a certi servizi medici anche contrastando la libertà all'obiezione di coscienza. Una decisione revocata dopo il calo delle donazioni. La Komen foundation promuove la prevenzione del cancro al seno.

