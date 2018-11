Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

La Cnn alza tiro contro la Casa Bianca, accusandola di aver manipolato il video della conferenza stampa di ieri per far apparire il suo giornalista Jim Acosta aggressivo contro la stagista che gli chiedeva il microfono, arrivando a toccarla per allontanarla.

"Vergognoso. Il video è ritoccato, è una fake news" twitta Matt Dornic, vice presidente di Cnn per la comunicazione e le partnership digitali. Il video a cui Dornic fa riferimento è quello twittato da Sarah Huckabee Sanders, la portavoce della Casa Bianca, ed è lo stesso - riporta Nbc - pubblicato da Paul Joseph Watson, giornalista di Infowars, il media dell'ultradestra. Watson smentisce di aver ritoccato il video.

A chi le chiedeva un commento, Sanders ribadisce la posizione della Casa Bianca: "La domanda è: il reporter l'ha toccata o no? Il video è chiaro, lo ha fatto. Ribadiamo la nostra posizione" dice. Nel sospendere l'accredito di Acosta, la Casa Bianca ha spiegato che la decisione è legata al contatto fisico fra Acosta e la stagista.

