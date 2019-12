Le emissioni di CO2 dei mezzi pesanti potrebbero essere ridotte fino al 90%.

Un brevetto di ricercatori del Politecnico federale di Losanna (EPFL) è in grado di catturare il gas all'uscita del tubo di scarico e stoccarlo in forma liquida a bordo del veicolo, prima di essere ritrasformato in carburante.

In Europa, i trasporti sono responsabili del 30% delle emissioni totali di CO2, e il 72% di queste provengono dalle strade, viene ricordato in un comunicato odierno dell'EPFL. Se i veicoli elettrici possono essere una soluzione per i bisogni individuali, il trasporto di merci è molto più problematico.

Con il nuovo sistema brevettato - pubblicato su Frontiers in Energy Research -, diverse tecnologie del Politecnico sono utilizzate insieme per catturare il gas e trasformarlo in liquido, il tutto sfruttando al massimo l'energia disponibile a bordo, come il calore del motore.

Concretamente, le emissioni recuperate vengono raffreddate e l'acqua separata dal gas. In seguito il CO2 viene isolato dagli altri gas, in particolare azoto e ossigeno. Turbocompressori ad alta velocità sfruttano poi il calore del motore per comprimere il CO2 e renderlo liquido.

La sostanza ottenuta viene poi stoccata in un serbatoio sul tetto del veicolo. Con uno specifico trattamento potrà essere trasformata in carburante, utilizzando energia verde.

Neuer Inhalt Horizontal Line