Anche la Svizzera entra a far parte della coalizione mondiale dei ministri delle finanze per un'azione in favore del clima, fondata in aprile a margine delle riunioni di primavera delle istituzioni di Bretton Woods.

Il presidente della Confederazione Ueli Maurer parteciperà per la prima volta a un incontro dell'organismo, durante il corrente mese di ottobre, in occasione del vertice annuale del Fondo monetario internazionale (FMI) e della Banca mondiale.

La coalizione conta attualmente più di 40 Stati membri e ha un'ampia base geografica, informa il Dipartimento delle finanze (DFF) in un comunicato odierno. Al momento è previsto un incontro annuale a livello ministeriale. La segreteria dell'organo è subordinata alla Banca mondiale.

