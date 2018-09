Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 1 settembre 2018 21.10 01 settembre 2018 - 21:10

La Coalizione a guida saudita in Yemen ha chiesto scusa in un comunicato per gli "errori" commessi nel bombardamento che ha causato la morte di oltre 40 bambini a bordo di uno scuolabus nella provincia di Saada nel nord del Paese. Lo riporta la Bbc.

La strage era avvenuta lo scorso 9 agosto, il giorno dopo la Coalizione aveva annunciato l'apertura di un'inchiesta per trovare i responsabili, concetto che ha ribadito anche nel comunicato di oggi in cui, più di un mese dopo, si esprime "la solidarietà verso le famiglie delle vittime".

Secondo dati dell'Onu dall'inizio del conflitto, il 26 marzo 2015, a oggi sono stati uccisi oltre 6500 civili in Yemen. La maggior parte, riferisce l'Alto commissariato per i diritti umani, da attacchi aerei della Coalizione saudita.

