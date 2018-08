Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Le code del traffico motorizzato causano costi economici elevati in Svizzera. Secondo recenti calcoli dell'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) pubblicati oggi, nel 2015 sono ammontati a circa 1,9 miliardi di franchi.

Tali aggravi comprendono i costi delle ore passate in coda, che tutti gli utenti del traffico stradale causano e subiscono, nonché quelli causati dai danni all'ambiente, al clima, dagli incidenti, cui si sommano le spese energetiche.

Tra il 2010 e il 2015 i costi delle code di auto e camion sono passati da 1,8 miliardi a circa 1,9 miliardi di franchi (+7 %). Il 69% di tali oneri interessa le ore in coda (+14 %), ossia l'effettiva perdita di tempo subita. Il restante 24% è riconducibile agli incidenti, pari a circa 450 milioni di franchi. Quest'ultima categoria registra una leggera flessione rispetto al 2010.

Per il traffico pesante l'impatto del solo tempo perso in colonna è passato da 378 milioni di franchi nel 2010 a 444 milioni di franchi nel 2015. Con la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) viene compensata una parte degli aggravi. Nel 2015 i costi non coperti ammontavano a circa 1,5 miliardi di franchi.

Secondo l'Ufficio federale delle strade, l'efficienza di un'autostrada aumenta quando il limite di velocità viene abbassato a 100, oppure a 80 chilometri orari in presenza di traffico. Così diminuiscono i processi di frenata e accelerazione.

