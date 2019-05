Una donna è rimata ferita oggi pomeriggio in un incidente della circolazione a Coira. In sella a uno scooter, è stata urtata da un furgone che si è spostato in retromarcia per lasciare passare un bus di linea.

L'uomo al volante non si è accorto che dietro al veicolo si trovava la motoretta: la donna è caduta a terra procurandosi ferite a una mano, ha indicato la polizia comunale.

