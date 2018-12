Coira: futuro ex carcere Sennhof, mix di utilizzazioni variato

Abitazioni, spazi culturali e per studenti, attività artigianali e un ristorante. Così si presenterà la zona del penitenziario Sennhof di Coira - che chiuderà nel 2020 - dopo la sua trasformazione.

Lo annuncia oggi il Governo grigione precisando di aver scelto il progetto "Kontinuum" che prevede investimenti per 20 milioni di franchi. In una nota, l'esecutivo retico ricorda che l'area è ubicata al margine orientale della città vecchia ed è caratterizzata da un insieme di edifici storici. La torre, il tratto ad arco e gli immobili lungo la Sennhofstrasse verranno conservati.

"Tramite la disposizione della nuova parte edilizia che va a formare un angolo più ampio - precisa ancora il Governo - il cortile assumerà una nuova forma, si apre verso i vigneti e complessivamente sembra più spazioso". Inoltre, fatta eccezione per i fornitori, l'area sarà chiusa al traffico.

Il carcere, ai margini della città, è un complesso di diversi edifici, i più vecchi sorti già nel 1600. La torre rappresenta uno degli ultimi resti delle antiche mura cittadine. Inizialmente le strutture non furono pensate come prigione, ma fungevano da abitazioni e per scopi agricoli. Nota per i suoi spazi angusti e troppo stretti, la struttura, con celle di appena 8,5 metri quadri a fronte dei 12 minimi obbligatori per legge, è oggi inadatta.

