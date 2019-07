Un grill a gas ha provocato un incendio in una casa unifamiliare ieri sera a Coira. Nessuno è rimasto ferito, informa una nota odierna della polizia cantonale. I danni materiali ammontano a diverse centinaia di migliaia di franchi.

Il proprietario dell'abitazione aveva messo in funzione il grill nel piazzale esterno. In base a quanto finora chiarito, l'apparecchio avrebbe preso fuoco alle 20.40 e l'uomo non è riuscito ad impedire che le fiamme si propagassero dapprima alla facciata e poi all'interno dell'edificio.

All'arrivo dei vigili del fuoco il piano terra dello stabile a due piani era completamente avvolto dalle fiamme. I quaranta pompieri intervenuti sono riusciti a riportare la situazione sotto controllo in tempi relativamente brevi, spiega la nota della polizia retica, spegnendo l'intero incendio in un'ora.

Per precauzione era stata chiamata un'ambulanza che tuttavia non è stata utilizzata. Sul posto sono intervenute anche diverse pattuglie della polizia cittadina. È stata aperta un'indagine per chiarire la dinamica dell'accaduto.

