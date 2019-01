Coira: incendio intenzionale, muore uomo e due figli

Un padre e i suoi due figli sono morti in un incendio divampato la scorsa notte in una palazzina di sei piani a Coira. Una cinquantina di persone è stata sfollata. Secondo la polizia, le fiamme sono state appiccate dall'uomo.

La segnalazione dell'incendio è giunta alla centrale d'allarme stamani alle 3.05, precisano le forze dell'ordine retiche in un comunicato. Nell'appartamento in fiamme i pompieri hanno trovato tre corpi che appartengono a un cittadino dominicano di 33 anni, al suo figlio di 3 anni e alla figlia di 8. L'identificazione formale delle vittime è ancora in corso, precisa la polizia.

Stando alle prime indagini, l'incendio è stato appiccato dal 33enne che ha utilizzato anche un accelerante che ha causato almeno una esplosione. Sei inquilini e due vigili del fuoco sono stati condotti all'ospedale cantonale per sospetta intossicazione da fumo.

Complessivamente 48 persone sono state sfollate da 38 appartamenti dell'edificio, situato sul Foralweg, a sud del capoluogo. Sono stati alloggiati in un vicino esercizio pubblico e curati da psicologi del Care Team Grischun. Sul posto sono intervenuti soccorritori da Coira, ma anche da Schiers e Thusis. Allo spegnimento hanno partecipato 70 pompieri.

