Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 5 ottobre 2018 21.40 05 ottobre 2018 - 21:40

Grazie alle informazioni estratte dai computer sequestrati tra il 1995 e il 2015 ai guerriglieri delle Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc), la procura della Colombia ha scoperto che in vent'anni i ribelli hanno guadagnato oltre 19 mila miliardi di pesos.

I circa 6,2 miliardi di franchi sono derivati da attività criminali, riporta il sito dell'emittente colombiana W Radio.

Un rapporto preparato dalla procura generale colombiana e consegnato alla Giustizia speciale per la pace (Jep) e alla Commissione per la verità dice che questa fortuna miliardaria è stata accumulata attraverso attività quali estorsioni, sequestri di persona, attività minerarie illegali, rapine in banche, furti e traffico di droga.

Neuer Inhalt Horizontal Line