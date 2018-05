Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 17 maggio 2018 18.23 17 maggio 2018 - 18:23

È allerta massima tra alcune comunità del nord ovest della Colombia per il timore della rottura della diga dell'ambizioso progetto idroelettrico in costruzione Hidroituango, che potrebbe portare a una tragedia di grandi proporzioni.

L'allarme si è generato dopo una serie di inconvenienti tecnici dovuti alla chiusura delle gallerie che permettevano il passaggio delle acque del possente fiume Cauca e per le continue piogge.

L'unico passaggio aperto per il flusso non è sufficiente a far defluire le acque, che hanno iniziato a filtrare attraverso parte del muro della diga, che minaccia di crollare.

