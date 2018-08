Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

31 agosto 2018 - 07:35

Il presidente del governo spagnolo Pedro Sánchez ha annunciato a Bogotà, dove si trova in visita, che l'Unione europea ha stanziato 35 milioni di euro per l'assistenza, in particolare in Colombia, al gran numero di persone che hanno abbandonato il Venezuela.

Dopo aver incontrato ieri pomeriggio il presidente colombiano Iván Duque, Sánchez ha riconosciuto "lo sforzo straordinario" compiuto dalla società colombiana per accogliere gli emigrati venezuelani. "Credo - ha sottolineato - che questo sia importante dirlo, perché la Colombia sta accogliendo oltre un milione di venezuelani che fanno parte di un esodo massiccio prodotto dalla crisi politica, economica e sociale che si vive in Venezuela".

Il leader spagnolo ha infine reso noto di aver messo a disposizione di Duque la disponibilità della Spagna a svolgere un ruolo di Paese "facilitatore" nel futuro dialogo di pace con l'Esercito di liberazione nazionale (Eln) che, dopo l'accordo firmato con le Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc), dovrebbe chiudere definitivamente la stagione della guerriglia in territorio colombiano.

