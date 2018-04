Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 17 aprile 2018 13.30 17 aprile 2018 - 13:30

L'evoluzione dei mercati digitali e le pratiche dei giganti di internet rientrano nelle maggiori sfide cui deve far fronte la Commissione della concorrenza (COMCO). L'autorità anti cartello deve ormai tenerne conto nelle sue pratiche decisionali.

Se le priorità per il 2018 restano immutate, ossia la lotta contro i cartelli duri (accordi che restringono la concorrenza in modo particolarmente drastico e che includono cartelli del prezzo, della qualità e del territorio) e gli isolamenti dei mercati, la COMCO deve anche affrontare nuove sfide, ha indicato oggi il nuovo presidente della Commissione Andreas Heinemann, in una conferenza stampa a Berna. Le nuove tecnologie esercitano un'influenza sempre maggiore sulle sue attività.

Cosciente delle peculiarità dei mercati digitali, la COMCO segue da vicino gli sviluppi attuali e "tiene particolarmente conto del potenziale innovativo di questo settore". Essa ha acquisito conoscenze specializzate che le permettono di prendere decisioni coerenti, ha sottolineato Heinemann.

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.