20 aprile 2018 - 19:28

L'ex capo dell'Fbi, James Comey, rimpiange Barack Obama. È quello che ha detto a "Der Spiegel", in un'intervista in uscita domani, secondo un'anticipazione.

"Alla fine del suo mandato gliel'ho anche detto", racconta. Come ex repubblicano, all'inizio Comey era "scettico" e spiega di aver donato soldi ai suoi avversari politici. "Ma alla fine ho avuto grande rispetto per lui", è la conclusione.

Obama non è perfetto, ma apprezza le istituzioni democratiche, dice il capo dell'Fbi che Trump ha licenziato, per poi ripetere il paragone fra il presidente Usa e i boss della malavita: "Fra i capi mafiosi con cui ho avuto a che fare negli anni, al centro ci sono sempre solo gli interessi del boss. Cosa puoi fare per me, come mi puoi servire? Questo mi ricorda la cultura della leadership di Trump".

