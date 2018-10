Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

1 ottobre 2018

Segnali positivi sul fronte delle vendite nei negozi svizzeri: in agosto il giro d'affari del commercio al dettaglio è progredito dell'1,1% in termini nominali rispetto allo stesso mese del 2017.

In termini reali, vale a dire tenendo conto delle correzioni apportate per compensare i diversi giorni di vendita e le festività, l'incremento si attesta allo 0,4%, comunica oggi l'Ufficio federale di statistica (UST). Nel confronto con luglio in base a dati destagionalizzati si è assistito a una crescita dello 0,3% (sia nominale che reale).

Nel dettaglio, al netto dei carburanti il fatturato in agosto è salito - in confronto a dodici mesi prima e considerando le correzioni dei giorni - dello 0,8% a livello nominale e dello 0,2% in termini reali. Il comparto alimenti, bevande e tabacco è avanzato del 2,0% in termini nominali, mentre quello non alimentare ha subito una flessione dello 0,7%; in termini reali le variazioni sono rispettivamente del +0,9% e del -0,6%.

